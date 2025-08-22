Le petit Galibier Aubagne Bouches-du-Rhône

Le petit Galibier

Le petit Galibier 8 cours Barthélémy 13400 Aubagne Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : 210 Distance : 78700.0 Tarif :

Quand vous aurez fait le petit Galibier, vous comprendrez qu’à Marseille on n’exagère pas mais on emploie des superlatifs pour mieux se faire comprendre.

English :

Once you’ve done the Petit Galibier, you’ll understand that in Marseille we don’t exaggerate, but use superlatives to make ourselves better understood.

Deutsch :

Wenn Sie den kleinen Galibier gemacht haben, werden Sie verstehen, dass man in Marseille nicht übertreibt, sondern Superlative verwendet, um sich besser verständlich zu machen.

Italiano :

Quando avrete fatto il piccolo Galibier, capirete che a Marsiglia non esagerano ma usano i superlativi per farsi capire meglio.

Español :

Cuando hayas hecho el pequeño Galibier, comprenderás que en Marsella no exageran sino que utilizan superlativos para hacerse entender mejor.

