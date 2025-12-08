LE PIN le Plateau de Moyaux 15 km D 38 m Le Pin Calvados

LE PIN le Plateau de Moyaux 15 km D 38 m

LE PIN le Plateau de Moyaux 15 km D 38 m Mairie 14590 Le Pin Calvados Normandie

Durée : 60 Distance : 15000.0 Tarif :

Le Circuit du Plateau de Moyaux est un itinéraire VTT de 15 km (très facile) au départ de la mairie du Pin.

https://tourisme.lisieux-normandie.fr/ +33 2 31 48 18 10

English : LE PIN le Plateau de Moyaux 15 km D 38 m

The Circuit du Plateau de Moyaux is a 15 km mountain bike route (very easy) starting from Le Pin town hall.

Deutsch :

Der Circuit du Plateau de Moyaux ist eine 15 km lange (sehr leichte) Mountainbike-Route, die am Rathaus von Le Pin beginnt.

Italiano :

Il Circuit du Plateau de Moyaux è un percorso per mountain bike di 15 km (molto facile) che parte dal municipio di Le Pin.

Español :

El Circuit du Plateau de Moyaux es una ruta en bicicleta de montaña de 15 km (muy fácil) que parte del ayuntamiento de Le Pin.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-24 par Normandie Tourisme