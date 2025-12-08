LE PIN le Plateau de Moyaux 25 Km D 97 m Le Pin Calvados

LE PIN le Plateau de Moyaux 25 Km D 97 m

LE PIN le Plateau de Moyaux 25 Km D 97 m Mairie 14590 Le Pin Calvados Normandie

Durée : 120 Distance : 25000.0 Tarif :

Le Circuit du Plateau de Moyaux est un itinéraire VTT de 25 km (facile) au départ de la mairie du Pin.

https://tourisme.lisieux-normandie.fr/ +33 2 31 48 18 10

English : LE PIN le Plateau de Moyaux 25 Km D 97 m

The Circuit du Plateau de Moyaux is a 25 km (easy) mountain bike route starting from Le Pin town hall.

Deutsch :

Der Circuit du Plateau de Moyaux ist eine 25 km lange (leichte) Mountainbike-Route, die am Rathaus von Le Pin beginnt.

Italiano :

Il Circuit du Plateau de Moyaux è un percorso di 25 km in mountain bike (facile) che parte dal municipio di Le Pin.

Español :

El Circuit du Plateau de Moyaux es una ruta en bicicleta de montaña (fácil) de 25 km que parte del ayuntamiento de Le Pin.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-24 par Normandie Tourisme