Visite guidée du Domaine des Roches Blanches, Domaine des Roches blanches, Le Pin

Visite guidée du Domaine des Roches Blanches 6 et 7 juin Domaine des Roches blanches Deux-Sèvres

5€, gratuit -16 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Le domaine des Roches Blanches est un parc du XIXe siècle et propose sur plus de 60 hectares une grande diversité d’ambiances et de paysages.

C’est un lieu de nature préservée qui est également un site classé au patrimoine national et a reçu le label des Jardins Remarquables en 2021.

Les étangs, les prairies et les arbres centenaires aux essences variées se côtoient avec harmonie dans un aménagement de parc à l’anglaise.

Générations après générations, le domaine poursuit son évolution en alliant préservation du patrimoine et développement durable.

Départs des visites à 10h00 et 15h00 précises.

Pendant une durée de 2h vous serez invités à parcourir le domaine en compagnie du propriétaire pour vous immerger dans l’histoire des lieux et la compréhension des espaces remarquables qui composent ce site d’exception (les grandes praires, les abords de l’étang, l’ambiance des sous-bois et le jardin aux roses).

Pour en savoir plus: www.domainedesrochesblanches.fr

Prévoir de bonnes chaussures.

Domaine des Roches blanches Les Roches Blanches, 79140 Le Pin, France Le Pin 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 0623000859 https://www.domainedesrochesblanches.fr [{« link »: « http://www.domainedesrochesblanches.fr »}] Situé dans le bocage bressuirais et appartenant à Jacques et Isabelle Moreau depuis 1972, ce domaine doit son nom à une veine de quartz blanc. Aujourd'hui épaulé par ses enfants, le couple protège et conserve ce site avec le plus grand respect. Depuis cinquante ans, après l'élevage de bovins et d'ovins, ils se consacrent à la sylviculture et à la location de gîtes. Le propriétaire est le descendant du docteur François Morin, créateur du parc dans les années 1850. Dans la lande sauvage entourant les ruines d'un vieux moulin à vent, il dessine alors des allées, des chemins, de vastes prairies et des étangs qui structurent l'ensemble, qu'il plante de milliers d'arbres exotiques et indigènes. En bosquets, bouquets, en alignements ou isolés, ces derniers participent à la composition typique d'un parc agricole du XIXe siècle, créant des perspectives avec différentes thématiques. Parfois ouvert sur la campagne environnante, ses limites se fondent savamment et en douceur avec le paysage. Au cœur du domaine, la maison, les dépendances et la ferme sont agrémentées d'un jardin, d'un potager, d'un verger et d'une longue charmille double. Le tout constitue un remarquable exemple de transmission d'une propriété de génération en génération avec un souci constant d'esthétisme et d'attention au lieu. Sur réservation les Vendredi / Samedi / Dimanche

©Nicolas MOREAU