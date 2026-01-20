Histoires pour les plus grands Biblio’fil Bibliothèque Le Pin
Histoires pour les plus grands Biblio’fil Bibliothèque Le Pin mercredi 10 juin 2026.
Histoires pour les plus grands Biblio’fil
Bibliothèque 11 Rue du Sapin Le Pin Loire-Atlantique
Début : 2026-06-10 10:00:00
2026-06-10 2026-06-12
Heure du conte, Petits lecteurs, de nombreuses heures du conte sont organisées dans les bibliothèques du réseau pour les enfants de plus de 3 ans.
Aventures dans la jungle.
Pour les enfants de 3 à 10 ans.
Sur inscription au 02 40 97 37 26, en ligne ou directement à la bibliothèque. .
Bibliothèque 11 Rue du Sapin Le Pin 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 97 37 26 biblio.lepin@pays-ancenis.com
English :
Storytime, Little Readers, numerous storytimes are organized in the network’s libraries for children aged 3 and over.
