Randonnée du Pin Mairie Le Pin

Le Pin

Randonnée du Pin

Mairie 39 Rue de l’Église Le Pin Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Randonnée du Pin organisé par le Vélo Club Lisieux Cyclo (V.C. Lisieux), dimanche 7 juin.

Randonnée du Pin organisé par le Vélo Club Lisieux Cyclo (V.C. Lisieux), dimanche 7 juin.

inscription Salle face à la mairie de 7h30 à 10h.

Circuits cyclos 27km, 44km, 59km (casque obligatoire)

Circuits VTT 28km, 38, 46km (casque obligatoire)

Circuits pédestres 6km, 9km, 12km

Tarif

6€ Non licenciés Cyclo et VTT

3€ Licenciés FFVélo

3.50€ Marcheurs

Gratuit de 18ans et Licenciés VCL

Pot d’accueil Ravitaillement Tombola Pot d’amitié

Infos 06 33 19 83 63 06 33 39 76 69

www.vclisieuxcyclos.com .

Mairie 39 Rue de l’Église Le Pin 14590 Calvados Normandie +33 6 33 19 83 63

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English : Randonnée du Pin

Randonnée du Pin organised by Vélo Club Lisieux Cyclo (V.C. Lisieux), Sunday 7 June.

L’événement Randonnée du Pin Le Pin a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Lisieux Normandie Tourisme