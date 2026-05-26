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Randonnée du Pin Mairie Le Pin

Randonnée du Pin Mairie Le Pin dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Mairie

Adresse : 39 Rue de l'Église

Ville : 14590 Le Pin

Département : Calvados

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif :

Le Pin

Randonnée du Pin

Mairie 39 Rue de l’Église Le Pin Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Randonnée du Pin organisé par le Vélo Club Lisieux Cyclo (V.C. Lisieux), dimanche 7 juin.
Randonnée du Pin organisé par le Vélo Club Lisieux Cyclo (V.C. Lisieux), dimanche 7 juin.
inscription Salle face à la mairie de 7h30 à 10h.

Circuits cyclos 27km, 44km, 59km (casque obligatoire)
Circuits VTT 28km, 38, 46km (casque obligatoire)
Circuits pédestres 6km, 9km, 12km

Tarif
6€ Non licenciés Cyclo et VTT
3€ Licenciés FFVélo
3.50€ Marcheurs
Gratuit de 18ans et Licenciés VCL

Pot d’accueil Ravitaillement Tombola Pot d’amitié

Infos 06 33 19 83 63 06 33 39 76 69
www.vclisieuxcyclos.com   .

Mairie 39 Rue de l’Église Le Pin 14590 Calvados Normandie +33 6 33 19 83 63 

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English : Randonnée du Pin

Randonnée du Pin organised by Vélo Club Lisieux Cyclo (V.C. Lisieux), Sunday 7 June.

L’événement Randonnée du Pin Le Pin a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Lisieux Normandie Tourisme

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