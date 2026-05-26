Randonnée du Pin Mairie Le Pin
Randonnée du Pin Mairie Le Pin dimanche 7 juin 2026.
Le Pin
Randonnée du Pin
Mairie 39 Rue de l’Église Le Pin Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Randonnée du Pin organisé par le Vélo Club Lisieux Cyclo (V.C. Lisieux), dimanche 7 juin.
Randonnée du Pin organisé par le Vélo Club Lisieux Cyclo (V.C. Lisieux), dimanche 7 juin.
inscription Salle face à la mairie de 7h30 à 10h.
Circuits cyclos 27km, 44km, 59km (casque obligatoire)
Circuits VTT 28km, 38, 46km (casque obligatoire)
Circuits pédestres 6km, 9km, 12km
Tarif
6€ Non licenciés Cyclo et VTT
3€ Licenciés FFVélo
3.50€ Marcheurs
Gratuit de 18ans et Licenciés VCL
Pot d’accueil Ravitaillement Tombola Pot d’amitié
Infos 06 33 19 83 63 06 33 39 76 69
www.vclisieuxcyclos.com .
Mairie 39 Rue de l’Église Le Pin 14590 Calvados Normandie +33 6 33 19 83 63
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English : Randonnée du Pin
Randonnée du Pin organised by Vélo Club Lisieux Cyclo (V.C. Lisieux), Sunday 7 June.
L’événement Randonnée du Pin Le Pin a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Lisieux Normandie Tourisme
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