Concert du Middle Jazz Band à l’église du Pin Le Pin
Concert du Middle Jazz Band à l’église du Pin Le Pin samedi 30 mai 2026.
Le Pin
Concert du Middle Jazz Band à l’église du Pin
39 Rue de l’Église Le Pin Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 21:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Concert du Middle Jazz Band à l’église du Pin, à 21h
Concert du Middle Jazz Band à l’église du Pin, à 21h
Le Middle Jazz and en tournée pré-estivale dans le Sud du Pays d’Auge !
Chanteur Fabien Lepillier
Direction Jean-Claude Deslandes .
39 Rue de l’Église Le Pin 14590 Calvados Normandie +33 2 31 48 18 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert du Middle Jazz Band à l’église du Pin
Middle Jazz Band concert at Le Pin church, 9pm
L’événement Concert du Middle Jazz Band à l’église du Pin Le Pin a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Lisieux Normandie Tourisme
À voir aussi à Le Pin (Calvados)
- Visite guidée du Domaine des Roches Blanches, Domaine des Roches blanches, Le Pin 6 juin 2026
- Rendez-vous aux Jardins Visite guidée du domaine des Roches Blanches Les Roches Blanches Le Pin 6 juin 2026
- Histoires pour les plus grands Biblio’fil Bibliothèque Le Pin 10 juin 2026
- Sortie nocturne à la découverte des salamandres qui peuplent nos bois ! Parking Mairie Le Pin 6 novembre 2026