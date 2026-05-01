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Concert du Middle Jazz Band à l’église du Pin Le Pin

Concert du Middle Jazz Band à l’église du Pin Le Pin samedi 30 mai 2026.

Adresse : 39 Rue de l'Église

Ville : 14590 Le Pin

Département : Calvados

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Le Pin

Concert du Middle Jazz Band à l’église du Pin

39 Rue de l’Église Le Pin Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 21:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Concert du Middle Jazz Band à l’église du Pin, à 21h
Concert du Middle Jazz Band à l’église du Pin, à 21h
Le Middle Jazz and en tournée pré-estivale dans le Sud du Pays d’Auge !
Chanteur Fabien Lepillier
Direction Jean-Claude Deslandes   .

39 Rue de l’Église Le Pin 14590 Calvados Normandie +33 2 31 48 18 10 

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English : Concert du Middle Jazz Band à l’église du Pin

Middle Jazz Band concert at Le Pin church, 9pm

L’événement Concert du Middle Jazz Band à l’église du Pin Le Pin a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Lisieux Normandie Tourisme

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