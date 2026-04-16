Rendez-vous aux Jardins Visite guidée du domaine des Roches Blanches Les Roches Blanches Le Pin

Le Pin

Rendez-vous aux Jardins Visite guidée du domaine des Roches Blanches

Les Roches Blanches Domaine des Roches Blanches Le Pin Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 12:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Le domaine des Roches Blanches est un parc du XIXe siècle et propose sur plus de 60 hectares une grande diversité d’ambiances et de paysages.

C’est un lieu de nature préservée qui est également un site classé au patrimoine national et a reçu le label des Jardins Remarquables en 2021.

Les étangs, les prairies et les arbres centenaires aux essences variées se côtoient avec harmonie dans un aménagement de parc à l’anglaise.

Départs des visites à 10h00 et 15h00 précises.

Pendant une durée de 2h vous serez invités à parcourir le domaine en compagnie du propriétaire pour vous immerger dans l’histoire des lieux et la compréhension des espaces remarquables qui composent ce site d’exception (les grandes praires, les abords de l’étang, l’ambiance des sous-bois et le jardin aux roses).

Pour en savoir plus: www.domainedesrochesblanches.fr

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Les Roches Blanches Domaine des Roches Blanches Le Pin 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 00 08 59 domainedesrochesblanches@gmail.com

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English : Rendez-vous aux Jardins Visite guidée du domaine des Roches Blanches

L’événement Rendez-vous aux Jardins Visite guidée du domaine des Roches Blanches Le Pin a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Bocage Bressuirais