Le sentier botanique du Châtelard Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Le sentier botanique du Châtelard
Le sentier botanique du Châtelard Accès au chemin depuis la D67 route de Valence 26300 Châteauneuf-sur-Isère Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
Sentier tout public pour les familles et les botanistes ! Une balade au cœur de l’espace naturel sensible et Zone Nature 2000 sur la colline du Châtelard.
https://www.chateauneufsurisere.fr/ +33 4 75 71 83 88
English :
An all-ages trail for families and botanists! A walk in the heart of the sensitive natural area and Zone Nature 2000 on the Châtelard hill.
Deutsch :
Ein Pfad für alle Altersgruppen, für Familien und Botaniker! Ein Spaziergang im Herzen des sensiblen Naturraums und der Zone Nature 2000 auf dem Hügel von Châtelard.
Italiano :
Un percorso per famiglie e botanici, adatto a tutte le età! Una passeggiata nel cuore dell’area naturale sensibile e della Zona Natura 2000 della collina di Châtelard.
Español :
Un sendero para todas las edades, para familias y botánicos Un paseo en el corazón del espacio natural sensible y Zona Nature 2000 de la colina de Châtelard.
