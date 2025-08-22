Le sentier botanique du Châtelard Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Le sentier botanique du Châtelard

Le sentier botanique du Châtelard Accès au chemin depuis la D67 route de Valence 26300 Châteauneuf-sur-Isère Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Sentier tout public pour les familles et les botanistes ! Une balade au cœur de l’espace naturel sensible et Zone Nature 2000 sur la colline du Châtelard.

https://www.chateauneufsurisere.fr/ +33 4 75 71 83 88

English :

An all-ages trail for families and botanists! A walk in the heart of the sensitive natural area and Zone Nature 2000 on the Châtelard hill.

Deutsch :

Ein Pfad für alle Altersgruppen, für Familien und Botaniker! Ein Spaziergang im Herzen des sensiblen Naturraums und der Zone Nature 2000 auf dem Hügel von Châtelard.

Italiano :

Un percorso per famiglie e botanici, adatto a tutte le età! Una passeggiata nel cuore dell’area naturale sensibile e della Zona Natura 2000 della collina di Châtelard.

Español :

Un sendero para todas las edades, para familias y botánicos Un paseo en el corazón del espacio natural sensible y Zona Nature 2000 de la colina de Châtelard.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-08-26 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme