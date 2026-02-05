Exposition de véhicules anciens Les vielles soupapes Châteauneuf-sur-Isère

Exposition de véhicules anciens Les vielles soupapes

Place de l’Isère Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 09:00:00

fin : 2026-06-28 17:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Venez nombreux à l’occasion de l’exposition de véhicules anciens organisée par Les vieilles soupapes ! Des animations seront proposées toute la journée.

Place de l’Isère Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 67 77 39

English :

Come one, come all to the vintage car show organized by Les vieilles soupapes! There will be entertainment all day long.

