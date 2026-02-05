Exposition de véhicules anciens Les vielles soupapes Châteauneuf-sur-Isère
Exposition de véhicules anciens Les vielles soupapes Châteauneuf-sur-Isère dimanche 28 juin 2026.
Exposition de véhicules anciens Les vielles soupapes
Place de l’Isère Châteauneuf-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 09:00:00
fin : 2026-06-28 17:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Venez nombreux à l’occasion de l’exposition de véhicules anciens organisée par Les vieilles soupapes ! Des animations seront proposées toute la journée.
Place de l’Isère Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 67 77 39
English :
Come one, come all to the vintage car show organized by Les vieilles soupapes! There will be entertainment all day long.
