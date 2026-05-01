Encres et plume Atelier d’écriture Médiathèque de Châteauneuf-s-Isère Châteauneuf-sur-Isère

Châteauneuf-sur-Isère

Encres et plume Atelier d’écriture

Médiathèque de Châteauneuf-s-Isère 5 rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:30:00

fin : 2026-05-23 10:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Comme autrefois, écris une lettre à la plume qui sera ensuite cachetée à la cire. De quoi surprendre ton destinataire !

.

Médiathèque de Châteauneuf-s-Isère 5 rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 83 44 mediatheque.chateauneuf@valenceromansagglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Just like in the old days, write a letter in pen and ink, then seal it with wax. It’s sure to surprise your recipient!

L’événement Encres et plume Atelier d’écriture Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-05 par Valence Romans Tourisme