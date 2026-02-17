Visite Dessine-moi un paysage Mairie Châteauneuf-sur-Isère

Visite Dessine-moi un paysage

Mairie 6 Rue des Remparts Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Tarif : 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-05-30 14:30:00

fin : 2026-05-30 14:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Posez votre regard sur l’impressionnant paysage qui se dessine depuis les carrières de Châteauneuf et copiez ses formes et ses couleurs sur le papier. Des méandres de l’Isère aux maisons troglodytiques, décodez

l’histoire des lieux, pastels en main.

Mairie 6 Rue des Remparts Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

