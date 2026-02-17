Visite Dessine-moi un paysage Mairie Châteauneuf-sur-Isère
Visite Dessine-moi un paysage Mairie Châteauneuf-sur-Isère samedi 30 mai 2026.
Mairie 6 Rue des Remparts Châteauneuf-sur-Isère Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2026-05-30 14:30:00
fin : 2026-05-30 14:30:00
2026-05-30
Posez votre regard sur l’impressionnant paysage qui se dessine depuis les carrières de Châteauneuf et copiez ses formes et ses couleurs sur le papier. Des méandres de l’Isère aux maisons troglodytiques, décodez
l’histoire des lieux, pastels en main.
Mairie 6 Rue des Remparts Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr
English :
Take a look at the impressive landscape emerging from the Châteauneuf quarries and copy its shapes and colors onto paper. From the meandering Isère to the troglodytic houses, decode
pastels in hand.
