Encres et plume Atelier d’écriture Médiathèque de Châteauneuf-s-Isère Châteauneuf-sur-Isère
Encres et plume Atelier d’écriture Médiathèque de Châteauneuf-s-Isère Châteauneuf-sur-Isère samedi 23 mai 2026.
Châteauneuf-sur-Isère
Encres et plume Atelier d’écriture
Médiathèque de Châteauneuf-s-Isère 5 rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 11:00:00
fin : 2026-05-23 12:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Comme autrefois, écris une lettre à la plume qui sera ensuite cachetée à la cire. De quoi surprendre ton destinataire !
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Médiathèque de Châteauneuf-s-Isère 5 rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 83 44 mediatheque.chateauneuf@valenceromansagglo.fr
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English :
Just like in the old days, write a letter in pen and ink, then seal it with wax. It’s sure to surprise your recipient!
L’événement Encres et plume Atelier d’écriture Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-05 par Valence Romans Tourisme
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