Lecture de comptines Toc Toc Toc Monsieur Pouce Médiathèque Châteauneuf-sur-Isère

Châteauneuf-sur-Isère

Lecture de comptines Toc Toc Toc Monsieur Pouce

Médiathèque 5, rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 09:30:00

fin : 2026-05-13 09:30:00

Date(s) :

2026-05-13

En partenariat avec le festival des Arts du récit de Grenoble, la médiathèque de Châteauneuf-sur-Isère vous propose Toc toc toc Monsieur Pouce un partage de comptines pour les enfants jusqu’à 6 ans et leurs parents.

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Médiathèque 5, rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 83 44 mediatheque.chateauneuf@valenceromansagglo.fr

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English :

In partnership with the Grenoble Storytelling Arts Festival, the Châteauneuf-sur-Isère media library presents Toc toc toc Monsieur Pouce , a nursery rhyme sharing program for children up to 6 years and their parents.

L’événement Lecture de comptines Toc Toc Toc Monsieur Pouce Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-02 par Valence Romans Tourisme