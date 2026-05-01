Rando pour tous ! Rue du port Châteauneuf-sur-Isère

Châteauneuf-sur-Isère

Rando pour tous !

Rue du port Place de l’Isère Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Accueil café, petit ravitaillement et animations comprises

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 09:00:00

fin : 2026-05-27 16:00:00

Date(s) :

2026-05-27

Rando Pour Tous, c’est un évènement coorganisé par les comités drômois de randonnée, sport adapté et handisport. Cette journée conviviale s’adresse à tous personnes valides ou en situation de handicap, enfants, adultes et séniors.

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Rue du port Place de l’Isère Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 03 48 30 randonnee26@mbsport.fr

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English :

Rando Pour Tous is an event co-organized by the Drôme hiking, adapted sports and disabled sports committees. This convivial day is open to all: able-bodied and disabled people, children, adults and seniors.

L’événement Rando pour tous ! Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-29 par Valence Romans Tourisme