Rando pour tous ! Rue du port Châteauneuf-sur-Isère
Rando pour tous ! Rue du port Châteauneuf-sur-Isère mercredi 27 mai 2026.
Châteauneuf-sur-Isère
Rando pour tous !
Rue du port Place de l’Isère Châteauneuf-sur-Isère Drôme
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Accueil café, petit ravitaillement et animations comprises
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 09:00:00
fin : 2026-05-27 16:00:00
Date(s) :
2026-05-27
Rando Pour Tous, c’est un évènement coorganisé par les comités drômois de randonnée, sport adapté et handisport. Cette journée conviviale s’adresse à tous personnes valides ou en situation de handicap, enfants, adultes et séniors.
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Rue du port Place de l’Isère Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 03 48 30 randonnee26@mbsport.fr
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English :
Rando Pour Tous is an event co-organized by the Drôme hiking, adapted sports and disabled sports committees. This convivial day is open to all: able-bodied and disabled people, children, adults and seniors.
L’événement Rando pour tous ! Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-29 par Valence Romans Tourisme
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