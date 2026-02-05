Trail des Troglodytes Salle des Fêtes Châteauneuf-sur-Isère

Trail des Troglodytes

Salle des Fêtes Avenue de Valence Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Début : 2026-05-08 09:00:00

fin : 2026-05-08

2026-05-08

Chers coureurs, traileurs, marcheurs, amis ou simples passionnés, la sixième édition du trail des troglodytes revient et le basket club châteauneuvois, l’organisateur, espère tous vous retrouver… Venez nombreux !

Salle des Fêtes Avenue de Valence Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 57 60 03 traildestroglodytes@gmail.com

English :

Dear runners, traileurs, walkers, friends or simple enthusiasts, the sixth edition of the trail des troglodytes is back and the basket club châteauneuvois, the organizer, hopes to see you all? Come one, come all!

