Balade découverte de Châteauneuf-sur-Isère Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Balade découverte de Châteauneuf-sur-Isère

Balade découverte de Châteauneuf-sur-Isère Parking rue du Port 26300 Châteauneuf-sur-Isère Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Partez à la découverte des incontournables du village de Châteauneuf ! Maisons troglodytiques, la chapelle Saint-Hugues, Notre-Dame de Pitié…

https://www.valence-romans-tourisme.com/fr/ +33 4 75 02 28 72

English :

Discover the must-sees of the village of Châteauneuf! Troglodyte houses, Saint-Hugues chapel, Notre-Dame de Pitié…

Deutsch :

Gehen Sie auf Entdeckungsreise und lernen Sie die unumgänglichen Sehenswürdigkeiten des Dorfes Châteauneuf kennen! Höhlenwohnungen, die Kapelle Saint-Hugues, Notre-Dame de Pitié…

Italiano :

Scoprite i luoghi imperdibili del villaggio di Châteauneuf! Le case troglodite, la cappella di Saint-Hugues, Notre-Dame de Pitié…

Español :

¡Descubra los lugares imprescindibles del pueblo de Châteauneuf! Casas trogloditas, la capilla de Saint-Hugues, Notre-Dame de Pitié…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-02 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme