Visite guidée du site troglodytique Rdv devant la mairie Châteauneuf-sur-Isère
Visite guidée du site troglodytique Rdv devant la mairie Châteauneuf-sur-Isère samedi 2 mai 2026.
Châteauneuf-sur-Isère
Visite guidée du site troglodytique
Rdv devant la mairie 6 Rue des Remparts Châteauneuf-sur-Isère Drôme
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 14:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-02 2026-05-23
L’association Histoire et Patrimoine de Châteauneuf propose des visites guidées du site troglodytique organisées par ses bénévoles pour découvrir un patrimoine unique et local !
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Rdv devant la mairie 6 Rue des Remparts Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 49 85 46 01 chato9.histoire.patrimoine@gmail.com
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English : Visite guidée du site troglodytique
Châteauneuf’s Histoire et Patrimoine association offers guided tours of the troglodyte site organized by its volunteers to discover a unique local heritage!
L’événement Visite guidée du site troglodytique Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-27 par Valence Romans Tourisme
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