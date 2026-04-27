Visite guidée du site troglodytique Rdv devant la mairie Châteauneuf-sur-Isère

Châteauneuf-sur-Isère

Visite guidée du site troglodytique

Rdv devant la mairie 6 Rue des Remparts Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 14:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-02 2026-05-23

L’association Histoire et Patrimoine de Châteauneuf propose des visites guidées du site troglodytique organisées par ses bénévoles pour découvrir un patrimoine unique et local !

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Rdv devant la mairie 6 Rue des Remparts Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 49 85 46 01 chato9.histoire.patrimoine@gmail.com

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English : Visite guidée du site troglodytique

Châteauneuf’s Histoire et Patrimoine association offers guided tours of the troglodyte site organized by its volunteers to discover a unique local heritage!

L’événement Visite guidée du site troglodytique Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-27 par Valence Romans Tourisme