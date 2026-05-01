Atelier culinaire parent-enfant Site des maisons troglodytiques (théâtre de verdure) Châteauneuf-sur-Isère
Atelier culinaire parent-enfant Site des maisons troglodytiques (théâtre de verdure) Châteauneuf-sur-Isère samedi 30 mai 2026.
Châteauneuf-sur-Isère
Atelier culinaire parent-enfant
Site des maisons troglodytiques (théâtre de verdure) Montée de Bel Air Châteauneuf-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-05-30 13:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Ludivine Lambert, diététicienne et nutritionniste spécialisée dans l’alimentation des enfants vous propose un atelier culinaire parent-enfant pour apprendre à préparer des recettes saines, simples et gourmandes pour vos piques-niques et apéritifs.
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Site des maisons troglodytiques (théâtre de verdure) Montée de Bel Air Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 46 61 23 00 nico-et-marie@hotmail.fr
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English : Atelier culinaire parent-enfant
Ludivine Lambert, dietician and nutritionist specializing in children’s nutrition, offers a parent-child culinary workshop to learn how to prepare healthy, simple and delicious recipes for your picnics and aperitifs.
L’événement Atelier culinaire parent-enfant Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-11 par Valence Romans Tourisme
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