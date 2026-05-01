Visite guidée du vieux village d’Alixan Rdv Place de l’Isère pour le départ du coivoiturage Châteauneuf-sur-Isère

Châteauneuf-sur-Isère

Visite guidée du vieux village d’Alixan

Rdv Place de l’Isère pour le départ du coivoiturage Place de l’Isère Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

L’association Châteauneuf Histoire et Patrimoine organise en collaboration avec Les amis du vieil Alixan une visite du vieux village d’Alixan pour découvrir ce joli village circulaire, avec sa mairie, son église et sa carrière souterraine…

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Rdv Place de l’Isère pour le départ du coivoiturage Place de l’Isère Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 84 63 60 chato9.histoire.patrimoine@gmail.com

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English : Visite guidée du vieux village d’Alixan

The Châteauneuf Histoire et Patrimoine association, in collaboration with Les amis du vieil Alixan , is organizing a visit to the old village of Alixan to discover this pretty circular village, with its town hall, church and underground quarry?

L’événement Visite guidée du vieux village d’Alixan Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-16 par Valence Romans Tourisme