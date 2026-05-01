Visite guidée du vieux village d’Alixan Rdv Place de l’Isère pour le départ du coivoiturage Châteauneuf-sur-Isère
Visite guidée du vieux village d’Alixan Rdv Place de l’Isère pour le départ du coivoiturage Châteauneuf-sur-Isère samedi 30 mai 2026.
Châteauneuf-sur-Isère
Visite guidée du vieux village d’Alixan
Rdv Place de l’Isère pour le départ du coivoiturage Place de l’Isère Châteauneuf-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
L’association Châteauneuf Histoire et Patrimoine organise en collaboration avec Les amis du vieil Alixan une visite du vieux village d’Alixan pour découvrir ce joli village circulaire, avec sa mairie, son église et sa carrière souterraine…
.
Rdv Place de l’Isère pour le départ du coivoiturage Place de l’Isère Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 84 63 60 chato9.histoire.patrimoine@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée du vieux village d’Alixan
The Châteauneuf Histoire et Patrimoine association, in collaboration with Les amis du vieil Alixan , is organizing a visit to the old village of Alixan to discover this pretty circular village, with its town hall, church and underground quarry?
L’événement Visite guidée du vieux village d’Alixan Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-16 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Châteauneuf-sur-Isère (Drôme)
- Encres et plume Atelier d’écriture Médiathèque de Châteauneuf-s-Isère Châteauneuf-sur-Isère 23 mai 2026
- Encres et plume Atelier d’écriture Médiathèque de Châteauneuf-s-Isère Châteauneuf-sur-Isère 23 mai 2026
- Rando pour tous ! Rue du port Châteauneuf-sur-Isère 27 mai 2026
- Atelier culinaire parent-enfant Site des maisons troglodytiques (théâtre de verdure) Châteauneuf-sur-Isère 30 mai 2026
- Visite Dessine-moi un paysage Mairie Châteauneuf-sur-Isère 30 mai 2026