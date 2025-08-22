Le sentier de Chaillant Poiseux Nièvre

Le sentier de Chaillant A pieds Difficulté moyenne

Le sentier de Chaillant place de l’Eglise 58130 Poiseux Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 10700.0 Tarif :

Au coeur de la forêt des Bertranges, découvrez le village des Puthéoliens. Le hameau de Chaillant situé au sommet d’une colline formait jadis un fief.

English :

In the heart of the Bertranges forest, discover the village of Puthéoliens. The hilltop hamlet of Chaillant was once a fiefdom.

Deutsch :

Im Herzen des Waldes von Bertranges entdecken Sie das Dorf der Puthéoliens. Der Weiler Chaillant auf dem Gipfel eines Hügels bildete einst ein Lehen.

Italiano :

Nel cuore della foresta di Bertranges, scoprite il villaggio di Puthéoliens. La frazione collinare di Chaillant era un tempo un feudo.

Español :

En el corazón del bosque de Bertranges, descubra el pueblo de Puthéoliens. La aldea de Chaillant, situada en lo alto de una colina, fue un feudo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-29 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data