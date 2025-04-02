Le sentier de découverte Haguenau Bas-Rhin

Le sentier de découverte Haguenau Bas-Rhin vendredi 1 août 2025.

Le sentier de découverte

Le sentier de découverte Route de Schwabwiller 67500 Haguenau Bas-Rhin Grand Est

Durée : 60 Distance : 2500.0 Tarif :

Découvrez les richesses exceptionnelles dont regorge la Forêt d’Exception® de Haguenau. Comprenez comment son environnement est préservé, notamment depuis la tempête du 26 décembre 1999 qui a ravagé 40% de la surface de la forêt, grâce à différents panneaux explicatifs présents le long du sentier.

http://www.visithaguenau.alsace/ +33 3 88 06 59 99

English :

Discover the exceptional riches that abound in the Forêt d’Exception® of Haguenau. Understand how its environment has been preserved, especially since the storm of December 26, 1999, which ravaged 40% of the forest’s surface area, thanks to various explanatory panels along the trail.

Deutsch :

Entdecken Sie die außergewöhnlichen Reichtümer, die der Forêt d’Exception® de Haguenau zu bieten hat. Verstehen Sie anhand verschiedener Schautafeln entlang des Pfades, wie seine Umwelt geschützt wird, insbesondere seit dem Sturm vom 26. Dezember 1999, der 40% der Waldfläche verwüstet hat.

Italiano :

Scoprite l’eccezionale ricchezza della Foresta d’Eccezione di Haguenau®. Capire come si è conservato il suo ambiente, in particolare dopo la tempesta del 26 dicembre 1999 che ha devastato il 40% della superficie della foresta, grazie ai vari pannelli esplicativi lungo il percorso.

Español :

Descubra la excepcional riqueza del Bosque de Excepción de Haguenau®. Comprenda cómo se ha preservado su entorno, sobre todo desde la tormenta del 26 de diciembre de 1999 que arrasó el 40% de la superficie del bosque, gracias a los distintos paneles explicativos que hay a lo largo del recorrido.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-02 par Système d’informations touristique Alsace