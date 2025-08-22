Le sentier de la p’tite maison Saint-Seine Nièvre
Le sentier forestier de la p’tite maison se déroule sur 5 kms de chemins communaux à travers les bois de Maltat et Saint Seine. Il permet d’en découvrir la diversité végétale en même temps que son homogénéité, due à sa géologie: un terrain alluvial composé de sables, d’argiles, de marnes et de petits galets, qui s’est formé à l ‘époque tertiaire il y a 10 millions d’années. Des panneaux d’interprétation évoquent le travail forestier jadis et aujourd’hui et quelques anecdotes au fil du chemin.
The P’tite Maison forest trail runs for 5 km along communal paths through the Maltat and Saint Seine woods. The trail reveals both the diversity of the vegetation and the homogeneity of the geology: an alluvial soil composed of sand, clay, marl and small pebbles, formed in the Tertiary period 10 million years ago. Interpretation panels tell the story of forestry work, past and present, and a few anecdotes along the way.
Der Waldpfad La p’tite maison verläuft über 5 km auf Gemeindewegen durch die Wälder von Maltat und Saint Seine. Er zeigt die Pflanzenvielfalt und gleichzeitig die Homogenität des Waldes, die auf seine Geologie zurückzuführen ist: ein Schwemmland aus Sand, Ton, Mergel und kleinen Kieselsteinen, das sich im Tertiär vor 10 Millionen Jahren gebildet hat. Auf den Schautafeln werden die Waldarbeit früher und heute sowie einige Anekdoten entlang des Weges erklärt.
Il sentiero dei boschi di P’tite Maison si snoda per 5 km su sentieri comunali attraverso i boschi di Maltat e Saint Seine. Il sentiero rivela sia la diversità della vegetazione che l’omogeneità della geologia: un terreno alluvionale composto da sabbia, argilla, marna e piccoli ciottoli, formatosi nel Terziario 10 milioni di anni fa. Pannelli interpretativi raccontano la storia del lavoro forestale del passato e di oggi, oltre a qualche aneddoto lungo il percorso.
El sendero del bosque de P’tite Maison discurre durante 5 km por caminos comunales a través de los bosques de Maltat y Saint Seine. El sendero revela tanto la diversidad de la vegetación como la homogeneidad de la geología: un suelo aluvial compuesto de arena, arcilla, marga y pequeños guijarros, formado en el periodo Terciario hace 10 millones de años. Los paneles de interpretación cuentan la historia del trabajo forestal en el pasado y en la actualidad, así como algunas anécdotas a lo largo del camino.
