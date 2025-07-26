Côté Jardins Cabaret Madame Raymonde, mes plus grands succès Salle culturelle Saint-Seine

Côté Jardins Cabaret Madame Raymonde, mes plus grands succès

Salle culturelle Le bourg Saint-Seine Nièvre

Tarif : 8 – 8 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-05-21 20:00:00

fin : 2026-05-21 21:30:00

2026-05-21

Spectacle Madame Raymonde, mes plus grands succès par Denis d’Arcangelo

Talons hauts, robe ajustée, élégant collier de perles et rouge à lèvres un peu trop voyant, Madame Raymonde a de la gouille et du panache. Accompagnée du Zèbre, son inséparable accordéoniste, elle interprètera ses plus beaux succès. Un joli répertoire tour à tour osé, tendre, drôle et poignant !

Salle culturelle Le bourg Saint-Seine 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 93 09 09

