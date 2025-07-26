Côté Jardins Cabaret Madame Raymonde, mes plus grands succès Salle culturelle Saint-Seine
Salle culturelle Le bourg Saint-Seine Nièvre
Tarif : 8 – 8 – 12 EUR
Début : 2026-05-21 20:00:00
fin : 2026-05-21 21:30:00
2026-05-21
Partenariat Communauté de Communes Bazois Loire Morvan La Maison Programme Côté Jardins
Spectacle Madame Raymonde, mes plus grands succès par Denis d’Arcangelo
Talons hauts, robe ajustée, élégant collier de perles et rouge à lèvres un peu trop voyant, Madame Raymonde a de la gouille et du panache. Accompagnée du Zèbre, son inséparable accordéoniste, elle interprètera ses plus beaux succès. Un joli répertoire tour à tour osé, tendre, drôle et poignant !
Durée 1h30
Salle culturelle Le bourg Saint-Seine 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 93 09 09
