Randonnée avec repas Salle Culturelle Saint-Seine
Randonnée avec repas Salle Culturelle Saint-Seine jeudi 14 mai 2026.
Saint-Seine
Randonnée avec repas
Salle Culturelle Le Bourg Saint-Seine Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 14:30:00
fin : 2026-05-14 23:00:00
Date(s) :
2026-05-14
Randonnée & repas départs libres de 14h30 à 16h à la salle culturelle.
Organisé par Génération Détente.
2 circuits 6 km (2€), 13 km (3€). Repas barbecue à partir de 19h30 (12€) sur inscription au départ de la randonnée. Forfait marche + barbecue boissons 12€. Infos au 06 24 30 85 67. .
Salle Culturelle Le Bourg Saint-Seine 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 24 30 85 67
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English : Randonnée avec repas
L’événement Randonnée avec repas Saint-Seine a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Rives du Morvan
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