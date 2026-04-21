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Randonnée avec repas Salle Culturelle Saint-Seine

Randonnée avec repas Salle Culturelle Saint-Seine jeudi 14 mai 2026.

Lieu : Salle Culturelle

Adresse : Le Bourg

Ville : 58250 Saint-Seine

Département : Nièvre

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Saint-Seine

Randonnée avec repas

Salle Culturelle Le Bourg Saint-Seine Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 14:30:00
fin : 2026-05-14 23:00:00

Date(s) :
2026-05-14

Randonnée & repas départs libres de 14h30 à 16h à la salle culturelle.
Organisé par Génération Détente.
2 circuits 6 km (2€), 13 km (3€). Repas barbecue à partir de 19h30 (12€) sur inscription au départ de la randonnée. Forfait marche + barbecue boissons 12€. Infos au 06 24 30 85 67.   .

Salle Culturelle Le Bourg Saint-Seine 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 24 30 85 67 

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English : Randonnée avec repas

L’événement Randonnée avec repas Saint-Seine a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Rives du Morvan

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