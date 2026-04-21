Rallye et concours de quilles Salle des fêtes Saint-Seine
Rallye et concours de quilles Salle des fêtes Saint-Seine samedi 6 juin 2026.
Saint-Seine
Rallye et concours de quilles
Salle des fêtes Le bourg Saint-Seine Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:00:00
fin : 2026-06-06 19:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Générations Mouvement organise une journée intergénérationnelle avec rallye et concours de quilles le samedi 6 juin 2026
Le matin, à 9h, prenez part au rallye surprise, par équipe de 6 personnes environ (5€ par personne, gratuit pour les moins de 12 ans)
Puis reprenez des forces à midi avec un repas froid (12€, boisson comprise)
Enfin, tentez votre chance au concours de quilles, de 10h à 12h ou de 15h à 18h !
Pré-inscription et réservation au 06 11 75 12 84
Venez nombreux participer à cette belle journée dynamique et conviviale ! .
Salle des fêtes Le bourg Saint-Seine 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 75 12 84
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English : Rallye et concours de quilles
L’événement Rallye et concours de quilles Saint-Seine a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Rives du Morvan