Rallye et concours de quilles Salle des fêtes Saint-Seine

Saint-Seine

Rallye et concours de quilles

Salle des fêtes Le bourg Saint-Seine Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:00:00

fin : 2026-06-06 19:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Générations Mouvement organise une journée intergénérationnelle avec rallye et concours de quilles le samedi 6 juin 2026

Le matin, à 9h, prenez part au rallye surprise, par équipe de 6 personnes environ (5€ par personne, gratuit pour les moins de 12 ans)

Puis reprenez des forces à midi avec un repas froid (12€, boisson comprise)

Enfin, tentez votre chance au concours de quilles, de 10h à 12h ou de 15h à 18h !

Pré-inscription et réservation au 06 11 75 12 84

Venez nombreux participer à cette belle journée dynamique et conviviale ! .

Salle des fêtes Le bourg Saint-Seine 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 75 12 84

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rallye et concours de quilles

L’événement Rallye et concours de quilles Saint-Seine a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Rives du Morvan