Rallye et concours de Quilles Salle des fêtes Saint-Seine
Rallye et concours de Quilles Salle des fêtes Saint-Seine samedi 6 juin 2026.
Saint-Seine
Rallye et concours de Quilles
Salle des fêtes Le bourg Saint-Seine Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:00:00
fin : 2026-06-06 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Rallye et concours de Quilles à partir de 9h à la petite salle des fêtes. Rallye (matin), repas le midi, concours de Quilles (toute la journée). Réservations repas 06 11 75 12 84
Organisé par Générations Mouvement. .
Salle des fêtes Le bourg Saint-Seine 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 75 12 84
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English : Rallye et concours de Quilles
L’événement Rallye et concours de Quilles Saint-Seine a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Rives du Morvan
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