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Rallye et concours de Quilles Salle des fêtes Saint-Seine

Rallye et concours de Quilles Salle des fêtes Saint-Seine samedi 6 juin 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Le bourg

Ville : 58250 Saint-Seine

Département : Nièvre

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Saint-Seine

Rallye et concours de Quilles

Salle des fêtes Le bourg Saint-Seine Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:00:00
fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Rallye et concours de Quilles à partir de 9h à la petite salle des fêtes. Rallye (matin), repas le midi, concours de Quilles (toute la journée). Réservations repas 06 11 75 12 84
Organisé par Générations Mouvement.   .

Salle des fêtes Le bourg Saint-Seine 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 75 12 84 

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English : Rallye et concours de Quilles

L’événement Rallye et concours de Quilles Saint-Seine a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Rives du Morvan

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