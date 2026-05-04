Rallye et concours de Quilles Salle des fêtes Saint-Seine

Saint-Seine

Rallye et concours de Quilles

Salle des fêtes Le bourg Saint-Seine Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:00:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Rallye et concours de Quilles à partir de 9h à la petite salle des fêtes. Rallye (matin), repas le midi, concours de Quilles (toute la journée). Réservations repas 06 11 75 12 84

Organisé par Générations Mouvement. .

Salle des fêtes Le bourg Saint-Seine 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 75 12 84

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English : Rallye et concours de Quilles

L’événement Rallye et concours de Quilles Saint-Seine a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Rives du Morvan