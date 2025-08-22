Le Sentier des Dolmens de Saint-Chels Saint-Chels Lot

Le Sentier des Dolmens de Saint-Chels

Le Sentier des Dolmens de Saint-Chels 46160 Saint-Chels Lot Occitanie

Durée : 165 Distance : 9500.0 Tarif :

Ce parcours vous invite à la découverte de plusieurs dolmens sur le causse de Saint-Chels.

English :

This route invites you to discover several dolmens on the Causse de Saint-Chels.

Deutsch :

Dieser Rundgang lädt Sie zur Entdeckung mehrerer Dolmen auf der Causse de Saint-Chels ein.

Italiano :

Questo percorso invita a scoprire diversi dolmen sulla Causse de Saint-Chels.

Español :

Esta ruta le invita a descubrir varios dólmenes en el Causse de Saint-Chels.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot