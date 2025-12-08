Le Sentier des Légendes Saint-Pierre-du-Champ Haute-Loire

Le Sentier des Légendes

Le Sentier des Légendes Nolhac 43130 Saint-Pierre-du-Champ Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Sentier thématique de 4 kilomètres au cours duquel vous découvrirez 6 œuvres land’art qui comptent les légendes des gorges de l’Arzon.

+33 4 71 03 23 14

English :

A 4-kilometre themed trail along which you’ll discover 6 land?art works recounting the legends of the Arzon Gorge.

Deutsch :

Ein 4 km langer Themenpfad, auf dem Sie 6 Land-Art-Werke entdecken, die die Legenden der Schlucht von Arzon erzählen.

Italiano :

In questo percorso tematico di 4 chilometri, scoprirete 6 opere di land art che raccontano le leggende della Gola di Arzon.

Español :

En este sendero temático de 4 kilómetros, descubrirá 6 obras de land art que narran las leyendas del desfiladero de Arzón.

