Le Sentier des Légendes Saint-Pierre-du-Champ Haute-Loire

Sentier thématique de 4 kilomètres au cours duquel vous découvrirez 6 œuvres land’art qui comptent les légendes des gorges de l’Arzon.
English :
A 4-kilometre themed trail along which you’ll discover 6 land?art works recounting the legends of the Arzon Gorge.
Deutsch :
Ein 4 km langer Themenpfad, auf dem Sie 6 Land-Art-Werke entdecken, die die Legenden der Schlucht von Arzon erzählen.
Italiano :
In questo percorso tematico di 4 chilometri, scoprirete 6 opere di land art che raccontano le leggende della Gola di Arzon.
Español :
En este sendero temático de 4 kilómetros, descubrirá 6 obras de land art que narran las leyendas del desfiladero de Arzón.
