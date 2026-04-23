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Journée du bien-être Salle multiactivités Saint-Pierre-du-Champ

Journée du bien-être Salle multiactivités Saint-Pierre-du-Champ samedi 9 mai 2026.

Lieu : Salle multiactivités

Adresse : Route de Bourdaine

Ville : 43130 Saint-Pierre-du-Champ

Département : Haute-Loire

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Saint-Pierre-du-Champ

Journée du bien-être

Salle multiactivités Route de Bourdaine Saint-Pierre-du-Champ Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-09 18:00:00

Date(s) :
2026-05-09

Saint Pierre Energies organise une journée du bien être à la salle multi-activités.
Vous y trouverez des exposants, des conférences, mais aussi des ateliers de sophrologie et de qi-gong.
Food-truck sur place.
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Salle multiactivités Route de Bourdaine Saint-Pierre-du-Champ 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 65 03 11  saintpierreenergies@gmail.com

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English :

Saint Pierre Energies is organizing a wellness day at the multi-activity hall.
You’ll find exhibitors, conferences, as well as sophrology and qi-gong workshops.
Food-truck on site.

L’événement Journée du bien-être Saint-Pierre-du-Champ a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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