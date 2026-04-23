Journée du bien-être Salle multiactivités Saint-Pierre-du-Champ
Journée du bien-être Salle multiactivités Saint-Pierre-du-Champ samedi 9 mai 2026.
Saint-Pierre-du-Champ
Journée du bien-être
Salle multiactivités Route de Bourdaine Saint-Pierre-du-Champ Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-09 18:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Saint Pierre Energies organise une journée du bien être à la salle multi-activités.
Vous y trouverez des exposants, des conférences, mais aussi des ateliers de sophrologie et de qi-gong.
Food-truck sur place.
.
Salle multiactivités Route de Bourdaine Saint-Pierre-du-Champ 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 65 03 11 saintpierreenergies@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Saint Pierre Energies is organizing a wellness day at the multi-activity hall.
You’ll find exhibitors, conferences, as well as sophrology and qi-gong workshops.
Food-truck on site.
L’événement Journée du bien-être Saint-Pierre-du-Champ a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay