Le sentier des potiers Haguenau Bas-Rhin

Le sentier des potiers

Le sentier des potiers Route de Schwabwiller 67500 Haguenau Bas-Rhin Grand Est

Durée : 480 Distance : 33000.0 Tarif :

Ce sentier vous emmène à la découverte des zones humides de la Forêt d’Exception® de Haguenau. Vous croiserez les cours d’eau méandreux de l’Eberbach, de l’Halbmuelbach et de la Sauer, observerez les oiseaux à l’observatoire ornithologique du Brunnwald et marcherez sur les traces des potiers à Betschdorf et Soufflenheim.

http://www.visithaguenau.alsace/ +33 3 88 06 59 99

English :

This trail takes you to discover the wetlands of the Forêt d’Exception® in Haguenau. You will cross the meandering streams of the Eberbach, Halbmuelbach and Sauer rivers, watch birds at the Brunnwald Bird Observatory and walk in the footsteps of the potters in Betschdorf and Soufflenheim.

Deutsch :

Auf diesem Pfad können Sie die Feuchtgebiete des Forêt d’Exception® de Haguenau entdecken. Sie kreuzen die mäandrierenden Wasserläufe des Eberbachs, des Halbmuelbachs und der Sauer, beobachten Vögel im Vogelobservatorium Brunnwald und wandeln auf den Spuren der Töpfer in Betschdorf und Soufflenheim.

Italiano :

Questo sentiero conduce alle zone umide della Foresta Eccezionale di Haguenau®. Attraverserete i meandri dei torrenti Eberbach, Halbmuelbach e Sauer, osserverete gli uccelli presso l’osservatorio ornitologico di Brunnwald e camminerete sulle orme dei vasai di Betschdorf e Soufflenheim.

Español :

Este sendero le lleva a los humedales del Bosque Excepcional de Haguenau®. Atravesará los meandros de los arroyos Eberbach, Halbmuelbach y Sauer, observará las aves en el observatorio ornitológico de Brunnwald y seguirá los pasos de los alfareros de Betschdorf y Soufflenheim.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-02 par Système d’informations touristique Alsace