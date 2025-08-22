Le sentier du littoral au Château d’Oléron Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Le sentier du littoral au Château d’Oléron

Le sentier du littoral au Château d’Oléron Avenue du Port 17480 Le Château-d’Oléron Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Le sentier du littoral longe la mer, entre le port du Château et le village d’Ors. Arrêtez-vous et admirez l’estran à marée basse ou le doux clapotis de la mer à marée haute. Des couleurs changeantes, un moment de détente, chacun y trouvera son bonheur !

English :

The coastal path runs alongside the sea between the port of Le Château and the village of Ors. Stop and admire the foreshore at low tide, or the gentle lapping of the sea at high tide. Changing colors, a moment of relaxation, there’s something for everyone!

Deutsch :

Der Küstenpfad führt zwischen dem Hafen des Schlosses und dem Dorf Ors am Meer entlang. Halten Sie an und bewundern Sie den Steilhang bei Ebbe oder das sanfte Plätschern des Meeres bei Flut. Wechselnde Farben, ein Moment der Entspannung hier findet jeder sein Glück!

Italiano :

Il sentiero costiero costeggia il mare tra il porto di Le Château e il villaggio di Ors. Fermatevi ad ammirare la battigia con la bassa marea o il dolce sciabordio del mare con l’alta marea. Con i suoi colori cangianti e la sua atmosfera rilassante, ce n’è per tutti i gusti!

Español :

El sendero costero bordea el mar entre el puerto de Le Château y el pueblo de Ors. Deténgase a admirar la orilla del mar durante la marea baja o el suave oleaje del mar durante la marea alta. Con sus colores cambiantes y su ambiente relajante, ¡hay para todos los gustos!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2020-12-18 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme