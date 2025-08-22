Le sentier du renard Morzine Haute-Savoie

Le sentier du renard

Le sentier du renard 74110 Morzine Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Une balade nature qui longe la Dranse par l’ancien itinéraire de montée aux alpages de Nyon pour découvrir la vie du renard, le milieu naturel en bord de rivière et la géologie de cette vallée. L’hiver, l’itinéraire peut se faire à raquettes.

https://www.morzine-avoriaz.com/ +33 4 50 74 72 72

English : Fox trail

A nature walk along the Dranse river following the former Alpine trail to Nyon. Looking out for foxes along the way which are native to this valley. In the winter this path can also be used for showshoeing

Deutsch :

Eine Naturwanderung entlang der Dranse auf der alten Aufstiegsroute zu den Almen von Nyon, um das Leben des Fuchses, die natürliche Umgebung am Flussufer und die Geologie dieses Tals zu entdecken. Im Winter kann die Route auch mit Schneeschuhen zurückgelegt werden.

Italiano :

Un’escursione naturalistica che segue la Dranse lungo l’antico percorso fino agli alpeggi di Nyon per scoprire la vita della volpe, l’ambiente naturale lungo il fiume e la geologia di questa valle. In inverno, l’itinerario può essere percorso con le racchette da neve.

Español :

Un paseo por la naturaleza que sigue el Dranse por la antigua ruta hasta los pastos de montaña de Nyon para descubrir la vida del zorro, el entorno natural a lo largo del río y la geología de este valle. En invierno, el itinerario puede realizarse con raquetas de nieve.

