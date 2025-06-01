Le Tour de Bourgogne à vélo Migennes Yonne

Le Tour de Bourgogne à vélo Migennes Yonne vendredi 1 août 2025.

Le Tour de Bourgogne à vélo Vélo de route Facile

Le Tour de Bourgogne à vélo 89400 Migennes Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 664000.0 Tarif :

Grâce au Tour de Bourgogne à vélo vous verrez les canaux de Bourgogne, Nuits-Saint-Georges, des abbayes et châteaux, la vallée des quarante écluses, et la voie des vignes .

Facile

https://www.bourgogne-tourisme.com/decouvrir/itinerances-et-itineraires-a-pied-a-velo-a-cheval-ou-en-bateau/explorer-la-bourgogne-a-velo/le-tour-de-bourgogne-a-velo/

English :

The Tour de Bourgogne bike tour takes in the Burgundy canals, Nuits-Saint-Georges, abbeys and castles, the valley of forty locks, and the « voie des vignes ».

Deutsch :

Dank der Tour de Bourgogne à vélo sehen Sie die Kanäle von Burgund, Nuits-Saint-Georges, Abteien und Schlösser, das Tal der vierzig Schleusen und den « Weg der Weinberge ».

Italiano :

Il tour ciclistico della Borgogna tocca i canali della Borgogna, Nuits-Saint-Georges, le abbazie e i castelli, la valle delle quaranta chiuse e la « voie des vignes ».

Español :

El Tour de Borgoña recorre los canales de Borgoña, Nuits-Saint-Georges, abadías y castillos, el valle de las cuarenta esclusas y la « voie des vignes ».

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-05 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data