Sentier botanique Romarin Migennes Yonne

Sentier botanique Romarin
Sentier botanique Romarin 60 Avenue Édouard Branly 89400 Migennes Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Au coeur du parc du Moulin de Préblin, découvrez le sentier botanique conçu par l’association Romarin de l’Yonne.
http://www.tourisme-migennois.fr/ +33 3 86 80 03 70
English : Sentier botanique Romarin
In the heart of the park of the Moulin de Préblin, discover the botanical path designed by the association Romarin de l’Yonne.
Deutsch : Sentier botanique Romarin
Entdecken Sie im Herzen des Parks der Moulin de Préblin den botanischen Pfad, der von der Vereinigung Romarin de l’Yonne entworfen wurde.
Italiano :
Nel cuore del parco del Moulin de Préblin, scoprite il percorso botanico progettato dall’associazione Romarin de l’Yonne.
Español :
En el corazón del parque del Moulin de Préblin, descubra el sendero botánico diseñado por la asociación Romarin de l’Yonne.
