Le tour des étangs de Sillé Sillé-le-Guillaume Sarthe

Le tour des étangs de Sillé

Le tour des étangs de Sillé 72140 Sillé-le-Guillaume Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 4300.0 Tarif :

Ce circuit permet de découvrir le Lac de Sillé et ses étangs. Il passe également près de l’étang des Molières (réserve alieutique).

http://www.destinationcoco.com/

English :

This tour takes in Lac de Sillé and its ponds. It also passes close to the Etang des Molières (an alieutic reserve).

Deutsch :

Auf diesem Rundweg können Sie den Lac de Sillé und seine Teiche entdecken. Er verläuft auch am Etang des Molières (Lieutical Reserve) vorbei.

Italiano :

Questo percorso tocca il Lac de Sillé e i suoi laghi. Passa anche vicino all’Etang des Molières (riserva alieutica).

Español :

Este sendero recorre el Lac de Sillé y sus lagos. También pasa cerca del Etang des Molières (reserva alieútica).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-02 par eSPRIT Pays de la Loire