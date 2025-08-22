Le tour des étangs de Sillé Sillé-le-Guillaume Sarthe
Le tour des étangs de Sillé Sillé-le-Guillaume Sarthe vendredi 1 mai 2026.
Le tour des étangs de Sillé
Le tour des étangs de Sillé 72140 Sillé-le-Guillaume Sarthe Pays de la Loire
Durée : Distance : 4300.0 Tarif :
Ce circuit permet de découvrir le Lac de Sillé et ses étangs. Il passe également près de l’étang des Molières (réserve alieutique).
http://www.destinationcoco.com/
English :
This tour takes in Lac de Sillé and its ponds. It also passes close to the Etang des Molières (an alieutic reserve).
Deutsch :
Auf diesem Rundweg können Sie den Lac de Sillé und seine Teiche entdecken. Er verläuft auch am Etang des Molières (Lieutical Reserve) vorbei.
Italiano :
Questo percorso tocca il Lac de Sillé e i suoi laghi. Passa anche vicino all’Etang des Molières (riserva alieutica).
Español :
Este sendero recorre el Lac de Sillé y sus lagos. También pasa cerca del Etang des Molières (reserva alieútica).
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-02 par eSPRIT Pays de la Loire