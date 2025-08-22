Le tour du lac du Verney en vélo électrique depuis Oz-en-Oisans Oz Isère

Le tour du lac du Verney en vélo électrique depuis Oz-en-Oisans

Le tour du lac du Verney en vélo électrique depuis Oz-en-Oisans 38114 Oz Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Quitter les montagnes pour rejoindre le lac du Verney et faire une belle pause fraîcheur. Les panoramas d’un côté puis de l’autre du lac sont toujours différents avec de belles vues sur les vallées environnantes. Tranquillité et beauté assurée.!

https://www.bike-oisans.com/ +33 4 76 80 78 01

English : Around the Lac du Verney by e-bike from Oz-en-Oisans

Come down off the mountains to visit the Lac du Verney and enjoy a cool bike ride. The views over the surrounding valleys from each side of the lake are always different, A quiet and beautiful ride!

Deutsch :

Verlassen Sie die Berge, um zum Lac du Verney zu gelangen und eine schöne, erfrischende Pause einzulegen. Die Panoramen auf der einen und dann auf der anderen Seite des Sees sind immer wieder anders und bieten schöne Ausblicke auf die umliegenden Täler. Ruhe und Schönheit sind garantiert!

Italiano :

Lasciate le montagne per raggiungere il Lac du Verney e fare una bella pausa rinfrescante. I panorami da una parte all’altra del lago sono sempre diversi, con splendide viste sulle valli circostanti. Tranquillità e bellezza garantite!

Español :

Abandone las montañas para llegar al Lac du Verney y tomar un agradable y refrescante descanso. Los panoramas de un lado a otro del lago son siempre diferentes, con hermosas vistas de los valles circundantes. Tranquilidad y belleza garantizadas

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-01 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme