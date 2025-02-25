Le Trésor de Gigi, Sentier ludique Sciez Haute-Savoie

Le Trésor de Gigi, Sentier ludique

Le Trésor de Gigi, Sentier ludique 513, avenue de Sciez 74140 Sciez Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Partez à l’aventure sur un sentier entièrement balisé qui vous présentera notre arrière-pays tout en amusant les petits comme les plus grands !

Entre Lac Léman et collines… Prenez un peu de hauteur pour découvrir un panorama à 360 °.

+33 4 50 72 64 57

English : Walking path for families, » Gigi’s Treasure »

Feel like a sunday walk with your family ? This walking path offers a panorama on lake Geneva and the countryside.

Deutsch : Spiele Trail: Der Schatz von Gigi

Raus auf vollständig markierten routen, die Ihnen unser Hinterland unterhaltsam in jung und alt zeigen !

Zwischen dem Genfer See und de Bergen … Nehmen Sie ein wenig Höhe , um ein 360 ° Panorama zu entdecken. »

Italiano :

Partite all’avventura su un sentiero completamente segnalato che vi farà conoscere il nostro entroterra e divertire grandi e piccini!

Tra il lago di Ginevra e le colline… Prendete un po’ di altezza per scoprire un panorama a 360°.

Español :

Embárquese en una aventura por un sendero totalmente señalizado que le permitirá conocer nuestro interior y divertir a grandes y pequeños

Entre el lago de Ginebra y las colinas… Tome un poco de altura para descubrir un panorama de 360°.

