Le Trésor de Gigi, Sentier ludique Sciez Haute-Savoie
Le Trésor de Gigi, Sentier ludique Sciez Haute-Savoie vendredi 1 août 2025.
Le Trésor de Gigi, Sentier ludique
Le Trésor de Gigi, Sentier ludique 513, avenue de Sciez 74140 Sciez Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Partez à l’aventure sur un sentier entièrement balisé qui vous présentera notre arrière-pays tout en amusant les petits comme les plus grands !
Entre Lac Léman et collines… Prenez un peu de hauteur pour découvrir un panorama à 360 °.
+33 4 50 72 64 57
English : Walking path for families, » Gigi’s Treasure »
Feel like a sunday walk with your family ? This walking path offers a panorama on lake Geneva and the countryside.
Deutsch : Spiele Trail: Der Schatz von Gigi
Raus auf vollständig markierten routen, die Ihnen unser Hinterland unterhaltsam in jung und alt zeigen !
Zwischen dem Genfer See und de Bergen … Nehmen Sie ein wenig Höhe , um ein 360 ° Panorama zu entdecken. »
Italiano :
Partite all’avventura su un sentiero completamente segnalato che vi farà conoscere il nostro entroterra e divertire grandi e piccini!
Tra il lago di Ginevra e le colline… Prendete un po’ di altezza per scoprire un panorama a 360°.
Español :
Embárquese en una aventura por un sendero totalmente señalizado que le permitirá conocer nuestro interior y divertir a grandes y pequeños
Entre el lago de Ginebra y las colinas… Tome un poco de altura para descubrir un panorama de 360°.
