Sentier des métamorphoses, la légende du Moulin de la Serpe Sciez Haute-Savoie

Sentier des métamorphoses, la légende du Moulin de la Serpe

Sentier des métamorphoses, la légende du Moulin de la Serpe 650 route du Port 74140 Sciez Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Une jolie balade pour découvrir Sciez et ses sites naturels & historiques domaine de Guidou, Coudrée et son château, le bois de buis, les ruines des moulins … Observez bien autour de vous, saurez-vous repérer les traces des sangliers et des castors ?

http://www.destination-leman.com/ +33 4 50 72 64 57

English : Sentier des métamorphoses, la légende du Moulin de la Serpe

A lovely walk to discover Sciez and its natural and historical sites: the Guidou estate, Coudrée and its castle, the boxwood, the mill ruins… Keep your eyes peeled for signs of wild boar and beavers.

Deutsch : Sentier des métamorphoses, la légende du Moulin de la Serpe

Ein schöner Spaziergang, um Sciez und seine natürlichen und historischen Sehenswürdigkeiten zu entdecken: Domaine de Guidou, Coudrée und sein Schloss, der Buchsbaumwald, die Ruinen der Mühlen … Beobachten Sie gut um sich herum, können Sie die Spuren von Wildschweinen und Bibern entdecken?

Italiano :

Una bella passeggiata alla scoperta di Sciez e dei suoi siti naturali e storici: la tenuta Guidou, Coudrée e il suo castello, il bosso, le rovine dei mulini, ecc. Tenete d’occhio i segni dei cinghiali e dei castori

Español : Sentier des métamorphoses, la légende du Moulin de la Serpe

Un bonito paseo para descubrir Sciez y sus parajes naturales e históricos: la finca de Guidou, Coudrée y su castillo, el boj, las ruinas de los molinos, etc. Esté atento a las señales de jabalíes y castores

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-27 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme