Le vignoble aixois, le vignoble des bastides La Trévaresse et Plateau de Puyricard Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Portails monumentaux, allées bordées de platanes, vastes bastides entourées de parcs paysagés… L’élégance des domaines et des chais prestigieux sublime les paysages de la campagne aixoise.
English :
Monumental gates, alleys lined with plane trees, vast bastides surrounded by landscaped parks… The elegance of the prestigious estates and wineries enhances the landscapes of the Aix countryside.
Deutsch :
Monumentale Tore, von Platanen gesäumte Alleen, weitläufige Bastiden, die von Landschaftsparks umgeben sind… Die Eleganz der prestigeträchtigen Domänen und Weinkellereien sublimiert die Landschaften der Aixer Landschaft.
Italiano :
Cancelli monumentali, vialetti di platani, vaste bastide circondate da parchi paesaggistici… L’eleganza delle prestigiose tenute e cantine valorizza i paesaggi della campagna di Aix.
Español :
Puertas monumentales, calzadas bordeadas de plátanos, vastas bastidas rodeadas de parques ajardinados… La elegancia de las fincas y bodegas de prestigio realza los paisajes de la campiña de Aix.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-02-11 par Provence Tourisme