Le vignoble aixois, le vignoble des bastides La Trévaresse et Plateau de Puyricard Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Le vignoble aixois, le vignoble des bastides La Trévaresse et Plateau de Puyricard

Portails monumentaux, allées bordées de platanes, vastes bastides entourées de parcs paysagés… L’élégance des domaines et des chais prestigieux sublime les paysages de la campagne aixoise.

English :

Monumental gates, alleys lined with plane trees, vast bastides surrounded by landscaped parks… The elegance of the prestigious estates and wineries enhances the landscapes of the Aix countryside.

Deutsch :

Monumentale Tore, von Platanen gesäumte Alleen, weitläufige Bastiden, die von Landschaftsparks umgeben sind… Die Eleganz der prestigeträchtigen Domänen und Weinkellereien sublimiert die Landschaften der Aixer Landschaft.

Italiano :

Cancelli monumentali, vialetti di platani, vaste bastide circondate da parchi paesaggistici… L’eleganza delle prestigiose tenute e cantine valorizza i paesaggi della campagna di Aix.

Español :

Puertas monumentales, calzadas bordeadas de plátanos, vastas bastidas rodeadas de parques ajardinados… La elegancia de las fincas y bodegas de prestigio realza los paisajes de la campiña de Aix.

