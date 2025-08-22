L’ECHAPPEE BEL’VEDERE Pré-en-Pail-Saint-Samson Mayenne
L’ECHAPPEE BEL’VEDERE 53140 Pré-en-Pail-Saint-Samson Mayenne Pays de la Loire
Durée : Distance : 17500.0 Tarif :
Depuis Pré-en-Pail-Saint-Samson, partez à l’ascension du Mont des Avaloirs point culminant du Massif Armoricain. Boucle vélo plutôt musclée sur les vestiges d’une vieille montagne.
+33 2 43 30 11 11
From Pré-en-Pail-Saint-Samson, go to the ascent of the Mont des Avaloirs, the highest point of the Armorican Massif. A rather tough cycling loop on the remains of an old mountain.
Von Pré-en-Pail-Saint-Samson aus können Sie den Mont des Avaloirs, den höchsten Punkt des Armorikanischen Massivs, besteigen. Eine ziemlich anstrengende Radtour über die Überreste eines alten Berges.
Da Pré-en-Pail-Saint-Samson si parte per scalare il Mont des Avaloirs, il punto più alto del Massiccio Armoricano. Un anello ciclistico piuttosto faticoso sui resti di un’antica montagna.
Desde Pré-en-Pail-Saint-Samson, salga a escalar el Mont des Avaloirs, el punto más alto del Macizo Armoricano. Un bucle ciclista bastante extenuante sobre los restos de una antigua montaña.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-12-13 par eSPRIT Pays de la Loire