Lembeye la vallée du Vic-Bilh à cheval Lembeye Pyrénées-Atlantiques

Les amateurs de sorties sportives vont adorer ce circuit ! Il réserve quelques grimpettes ardues, mais également de magnifiques portions comme la descente de cap de pont. Quant aux panoramas sur les Pyrénées, ils sont simplement exceptionnels ! A faire absolument !

https://www.bearnmadiran-tourisme.fr/loisirs/randonnee-circuit-equestre/ +33 5 59 68 28 78

English : Lembeye la vallée du Vic-Bilh à cheval

Sports enthusiasts will love this circuit! There are some tough climbs, but also some magnificent sections such as the descent of Cap de Pont. And the views of the Pyrenees are simply outstanding! A must-do!

Deutsch : Lembeye la vallée du Vic-Bilh à cheval

Sportbegeisterte werden diese Strecke lieben! Es gibt einige anstrengende Kletterpartien, aber auch wunderschöne Abschnitte wie die Abfahrt vom Cap de Pont. Die Aussicht auf die Pyrenäen ist einfach außergewöhnlich! Ein absolutes Muss!

Italiano :

Gli amanti dello sport ameranno questo percorso! Presenta alcune salite impegnative, ma anche tratti magnifici come la discesa di Cap de Pont. Per quanto riguarda la vista sui Pirenei, è semplicemente eccezionale! Un’attività da non perdere!

Español : Lembeye la vallée du Vic-Bilh à cheval

A los amantes del deporte les encantará esta ruta Tiene algunas subidas duras, pero también algunos tramos magníficos como el descenso del Cap de Pont. En cuanto a las vistas de los Pirineos, ¡son simplemente excepcionales! Una visita obligada

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-23 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine