Lentillac et la chapelle de Verdale Latouille-Lentillac Lot

Lentillac et la chapelle de Verdale 46400 Latouille-Lentillac Lot Occitanie
Découvrez deux villages, Lentillac, autrefois siège de la commune, et Verdale, au riche patrimoine, puis deux ruisseaux, le Cayla et le Tolerme, défendus par d’étroites gorges.
Un relief tourmenté peut-il favoriser les conflits ? Au XIXe siècle, le lieu de cette randonnée fut le théâtre d’une véritable guerre villageoise
English :
Discover two villages, Lentillac, once the seat of the commune, and Verdale, with its rich heritage, and two streams, the Cayla and the Tolerme, split by narrow gorges.
Can a rugged landscape encourage conflict? In the 19th century, the site of this hike was the scene of a real village war
Deutsch :
Entdecken Sie zwei Dörfer, Lentillac, einst Sitz der Gemeinde, und Verdale mit seinem reichen Kulturerbe, dann zwei Bäche, Cayla und Tolerme, die von engen Schluchten durchschnitten werden.
Kann ein unruhiges Relief Konflikte begünstigen? Im 19. Jahrhundert war der Ort dieser Wanderung Schauplatz eines regelrechten Dorfkriegs
Italiano :
Scoprite due villaggi, Lentillac, un tempo sede del comune, e Verdale, con il suo ricco patrimonio, e due torrenti, la Cayla e il Tolerme, divisi da strette gole.
Un paesaggio aspro può favorire il conflitto? Nel XIX secolo, il sito di questa passeggiata è stato teatro di una vera e propria guerra di villaggio
Español :
Descubra dos pueblos, Lentillac, antaño sede del municipio, y Verdale, con su rico patrimonio, y dos arroyos, el Cayla y el Tolerme, divididos por estrechas gargantas.
¿Puede un paisaje accidentado favorecer los conflictos? En el siglo XIX, el lugar de este paseo fue escenario de una auténtica guerra de aldeas
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-22 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot