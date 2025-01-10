L’Ermitage, la boucle du Plateau Agen Lot-et-Garonne

vendredi 1 août 2025.

A pieds Facile

Boulevard Sylvain Dumon 47000 Agen Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 5000.0

Cette petite randonnée dans la campagne semi-urbaine Agenaise vous transportera sur les hauteurs de la ville et vous entrainera sur les pas de la civilisation Nitiobroges.

+33 5 53 66 13 33

English : L’Ermitage, la boucle du Plateau

This short hike in the semi-urban countryside of Agen will take you to the heights of the city and lead you in the footsteps of the Nitiobroges civilization.

Deutsch : L’Ermitage, la boucle du Plateau

Diese kleine Wanderung durch die halbstädtische Landschaft von Agenaise wird Sie auf die Anhöhen der Stadt bringen und Sie auf die Spuren der Nitiobroges-Zivilisation führen.

Italiano :

Questa breve escursione nella campagna semiurbana di Agen vi porterà sulle alture della città e vi condurrà sulle tracce della civiltà dei Nitiobroges.

Español : L’Ermitage, la boucle du Plateau

Esta pequeña excursión por la campiña semiurbana de Agen le llevará a las alturas de la ciudad y le conducirá tras las huellas de la civilización de los Nitiobroges.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-10 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine