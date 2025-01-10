L’Ermitage, la boucle du Plateau Agen Lot-et-Garonne
Cette petite randonnée dans la campagne semi-urbaine Agenaise vous transportera sur les hauteurs de la ville et vous entrainera sur les pas de la civilisation Nitiobroges.
English : L’Ermitage, la boucle du Plateau
This short hike in the semi-urban countryside of Agen will take you to the heights of the city and lead you in the footsteps of the Nitiobroges civilization.
Deutsch : L’Ermitage, la boucle du Plateau
Diese kleine Wanderung durch die halbstädtische Landschaft von Agenaise wird Sie auf die Anhöhen der Stadt bringen und Sie auf die Spuren der Nitiobroges-Zivilisation führen.
Italiano :
Questa breve escursione nella campagna semiurbana di Agen vi porterà sulle alture della città e vi condurrà sulle tracce della civiltà dei Nitiobroges.
Español : L’Ermitage, la boucle du Plateau
Esta pequeña excursión por la campiña semiurbana de Agen le llevará a las alturas de la ciudad y le conducirá tras las huellas de la civilización de los Nitiobroges.
