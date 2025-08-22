Les Balcons de Belledonne en voiture Saint-Martin-d’Uriage Isère

Les Balcons de Belledonne en voiture

Les Balcons de Belledonne en voiture Parc d’Uriage 38410 Saint-Martin-d’Uriage Isère Auvergne-Rhône-Alpes

La route des Balcons se fait en voiture ou en vélo.

C’est un ruban de plus de 80 km qui serpente sur les balcons de Belledonne reliant les villages et les hameaux dispersés offrant des points de vue somptueux sur la vallée.

http://www.uriage-les-bains.com/ +33 4 76 89 10 27

English :

The Balcony Route can be done by car or bicycle

It is a ribbon of more than 80 km that winds its way along the balconies of Belledonne linking the villages and scattered hamlets offering sumptuous views of the valley.

Deutsch :

Die Balkonroute kann mit dem Auto oder dem Fahrrad befahren werden

Sie ist ein über 80 km langes Band, das sich durch die Balkone der Belledonne schlängelt und verstreute Dörfer und Weiler miteinander verbindet, die prächtige Ausblicke auf das Tal bieten.

Italiano :

La route des Balcons può essere percorsa in auto o in bicicletta

Si tratta di un nastro di oltre 80 km che si snoda lungo i balconi di Belledonne collegando villaggi e borghi sparsi che offrono sontuose viste sulla valle.

Español :

La ruta de los Balcones se puede hacer en coche o en bicicleta

Es una cinta de más de 80 km que serpentea a lo largo de los balcones de Belledonne uniendo pueblos y aldeas dispersas que ofrecen suntuosas vistas sobre el valle.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-10-29 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme