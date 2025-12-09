Les Brigands Circuit Gravel & VTTAE n°81 Vert Lans-en-Vercors Isère

Les Brigands Circuit Gravel & VTTAE n°81 Vert

Les Brigands Circuit Gravel & VTTAE n°81 Vert Parc de Loisirs de l’Aigle 38250 Lans-en-Vercors Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Sur les hauteurs de Lans-en-Vercors avec la vue sur les plus hauts reliefs.

Section minimum de pneu recommandée en Gravel 42mm

https://vercors.fr/fr/tourisme/outdoor/velo/ +33 4 76 95 42 62

English :

On the heights of Lans-en-Vercors with views of the highest peaks.

Minimum tire cross-section recommended for Gravel: 42mm

Deutsch :

Auf den Anhöhen von Lans-en-Vercors mit Blick auf die höchsten Erhebungen.

Empfohlener Mindestquerschnitt des Reifens bei Gravel: 42 mm

Italiano :

Sulle alture di Lans-en-Vercors con vista sulle cime più alte.

Sezione minima raccomandata degli pneumatici per lo sterrato: 42 mm

Español :

En las alturas de Lans-en-Vercors con vistas a los picos más altos.

Sección mínima de neumático recomendada para Gravel: 42 mm

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-29 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme