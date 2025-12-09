Les Brigands Circuit Gravel & VTTAE n°81 Vert Lans-en-Vercors Isère
Les Brigands Circuit Gravel & VTTAE n°81 Vert Lans-en-Vercors Isère vendredi 1 mai 2026.
Les Brigands Circuit Gravel & VTTAE n°81 Vert
Les Brigands Circuit Gravel & VTTAE n°81 Vert Parc de Loisirs de l’Aigle 38250 Lans-en-Vercors Isère Auvergne-Rhône-Alpes
Sur les hauteurs de Lans-en-Vercors avec la vue sur les plus hauts reliefs.
Section minimum de pneu recommandée en Gravel 42mm
https://vercors.fr/fr/tourisme/outdoor/velo/ +33 4 76 95 42 62
English :
On the heights of Lans-en-Vercors with views of the highest peaks.
Minimum tire cross-section recommended for Gravel: 42mm
Deutsch :
Auf den Anhöhen von Lans-en-Vercors mit Blick auf die höchsten Erhebungen.
Empfohlener Mindestquerschnitt des Reifens bei Gravel: 42 mm
Italiano :
Sulle alture di Lans-en-Vercors con vista sulle cime più alte.
Sezione minima raccomandata degli pneumatici per lo sterrato: 42 mm
Español :
En las alturas de Lans-en-Vercors con vistas a los picos más altos.
Sección mínima de neumático recomendada para Gravel: 42 mm
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-29 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme