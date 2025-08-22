Les routes vertigineuses du Vercors Lans-en-Vercors Isère

Les routes vertigineuses du Vercors

Les routes vertigineuses du Vercors 38250 Lans-en-Vercors Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Spectaculaires et audacieuses, les routes du Vercors, furent construites au XIXème siècle afin d’ouvrir le massif sur le reste du monde.

Ces tracés vertigineux et les panoramas exceptionnels qu’elles offrent, en ont fait leur célébrité.

http://www.vercors.fr/ +33 4 56 00 56 30

English : Les routes vertigineuses du Vercors

Spectacular and daring, the roads of the Vercors were built in the 19th century to open the massif to the rest of the world

These vertiginous routes and the exceptional panoramas they offer have made them famous.

Deutsch : Les routes vertigineuses du Vercors

Die spektakulären und gewagten Straßen des Vercors wurden im 19. Jahrhundert gebaut, um das Massiv für den Rest der Welt zu öffnen

Die schwindelerregende Streckenführung und die außergewöhnlichen Panoramen, die sie bieten, haben sie berühmt gemacht.

Italiano :

Spettacolari e ardite, le strade del Vercors sono state costruite nel XIX secolo per aprire il massiccio al resto del mondo

Questi percorsi vertiginosi e i panorami eccezionali che offrono li hanno resi famosi.

Español : Les routes vertigineuses du Vercors

Espectaculares y audaces, las carreteras del Vercors se construyeron en el siglo XIX para abrir el macizo al resto del mundo

Estas vertiginosas rutas y los excepcionales panoramas que ofrecen las han hecho famosas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-10-29 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme