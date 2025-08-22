Les Caps Durs VTT Carlucet Lot
Les Caps Durs VTT Carlucet Lot vendredi 1 mai 2026.
Les Caps Durs VTT
Les Caps Durs VTT 46500 Carlucet Lot Occitanie
Durée : 180 Distance : 27000.0 Tarif :
Circuit assez sportif avec les deux traversées, de la D807 et de la D92, qui demandent une prudence particulière
English :
Quite a sporty route, with two crossings, the D807 and the D92, requiring particular caution
Deutsch :
Ziemlich sportliche Strecke mit den beiden Überquerungen, der D807 und der D92, die besondere Vorsicht erfordern
Italiano :
Un percorso piuttosto impegnativo con due attraversamenti, la D807 e la D92, che richiedono particolare cautela
Español :
Ruta bastante complicada con dos cruces, la D807 y la D92, que requieren especial precaución
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-22 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot