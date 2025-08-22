Les Caps Durs VTT Carlucet Lot

Les Caps Durs VTT

Les Caps Durs VTT 46500 Carlucet Lot Occitanie

Durée : 180 Distance : 27000.0 Tarif :

Circuit assez sportif avec les deux traversées, de la D807 et de la D92, qui demandent une prudence particulière

English :

Quite a sporty route, with two crossings, the D807 and the D92, requiring particular caution

Deutsch :

Ziemlich sportliche Strecke mit den beiden Überquerungen, der D807 und der D92, die besondere Vorsicht erfordern

Italiano :

Un percorso piuttosto impegnativo con due attraversamenti, la D807 e la D92, che richiedono particolare cautela

Español :

Ruta bastante complicada con dos cruces, la D807 y la D92, que requieren especial precaución

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-22 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot