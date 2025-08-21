Les chemins du Mont-Saint-Michel Chemin de Barfleur Barfleur Montebourg Barfleur Manche

Les chemins du Mont-Saint-Michel Chemin de Barfleur Barfleur Montebourg

Les chemins du Mont-Saint-Michel Chemin de Barfleur Barfleur Montebourg 50760 Barfleur Manche Normandie

Durée : 540 Distance : 39000.0 Tarif :

Au départ de Barfleur, port de pêche et de plaisance pittoresque, avec ses maisons en granit, vous longerez le littoral pour atteindre Saint-Vaast-la-Hougue. Prenez le temps de faire une pause dans cette jolie bourgade avec son port de pêche et de plaisance, son île Tatihou et ses Tours Vauban classées au patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO. L’étape se termine à Montebourg qui sera, en juin 1944 le lieu de durs combats dès les premiers jours de la bataille de Normandie. A voir, son église et l’Abbaye Notre-Dame-de-l’étoile.

English : Les chemins du Mont-Saint-Michel Chemin de Barfleur Barfleur Montebourg

Starting from Barfleur, a picturesque fishing and yachting port, with its granite houses, you will follow the coastline to reach Saint-Vaast-la-Hougue. Take the time to take a break in this pretty town with its fishing and yachting port, its Tatihou Island and Vauban Towers classified as a World Heritage Site by UNESCO. The stage ends in Montebourg which will be, in June 1944, the place of hard fighting from the first days of the battle of Normandy. To see, its church and the Abbey Notre-Dame-de-l’étoile.

Deutsch :

Von Barfleur aus, einem malerischen Fischer- und Jachthafen mit Granithäusern, fahren Sie an der Küste entlang nach Saint-Vaast-la-Hougue. Nehmen Sie sich Zeit für eine Pause in diesem hübschen Städtchen mit seinem Fischerei- und Jachthafen, der Insel Tatihou und den Vauban-Türmen, die von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurden. Die Etappe endet in Montebourg, das im Juni 1944 in den ersten Tagen der Schlacht um die Normandie zum Schauplatz schwerer Kämpfe wurde. Sehenswert sind seine Kirche und die Abtei Notre-Dame-de-l’étoile.

Italiano :

Da Barfleur, pittoresco porto di pesca e di vela con le sue case di granito, si segue la costa per raggiungere Saint-Vaast-la-Hougue. Fermatevi in questa graziosa città con il suo porto di pesca e di navigazione, l’isola di Tatihou e le Torri di Vauban, classificate come Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. La tappa si conclude a Montebourg che, nel giugno 1944, fu teatro di pesanti combattimenti nei primi giorni della battaglia di Normandia. Da vedere, la sua chiesa e l’Abbazia Notre-Dame-de-l’étoile.

Español :

Desde Barfleur, pintoresco puerto de pescadores y navegantes con sus casas de granito, seguirá la costa para llegar a Saint-Vaast-la-Hougue. Tómese el tiempo de detenerse en esta bonita ciudad con su puerto pesquero y de vela, su isla de Tatihou y sus Torres Vauban, clasificadas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La etapa termina en Montebourg que, en junio de 1944, fue escenario de duros combates en los primeros días de la batalla de Normandía. Para ver, su iglesia y la Abadía Notre-Dame-de-l’étoile.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme