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Vide-greniers Barfleur

Vide-greniers Barfleur

Vide-greniers Barfleur dimanche 3 mai 2026.

Ville : 50760 Barfleur

Département : Manche

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Tarif :

Barfleur

Vide-greniers

Barfleur Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03
fin : 2026-05-03

Date(s) :
2026-05-03

Stade de Barfleur.
Buvette et restauration sur place.   .

Barfleur 50760 Manche Normandie  

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Barfleur a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Cotentin Le Val de Saire

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