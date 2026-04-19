Barfleur

Vide-greniers

Barfleur Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Stade de Barfleur.

Buvette et restauration sur place. .

Barfleur 50760 Manche Normandie

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Barfleur a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Cotentin Le Val de Saire